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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле не видит действий со стороны «Барселоны», он рассматривает предложения от других клубов

25 Июня 2022 • 19:01 Комментировать

Крайний нападающий «Барселоны» Усман Дембеле разочаровывается в команде, он хочет покинуть клуб уже в следующий четверг, пишет Marca

Француз получил предложение о продлении контракта от «Барселоны», но футболист отправил ответное предложение с просьбой повысить ему зарплату. После этой просьбы клуб не предпринял никаких действий, что толкает Дембеле искать варианты ухода из команды.

Футболист прекрасно знает, что главный тренер Хави рассчитывает на него в будущем сезоне, но компромисса по финансовым условиям нет. Из-за пассивности «Барселоны» по этому вопросу французу становится ясно, что его карьера на «Камп Ноу» подходит к концу.

Напомним, контракт Дембеле с «Барселоной» истекает 30 июня, то есть уже в следующий четверг.      


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ла Лига Усман Дембеле
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