​Мариано Диас сообщил «Реалу» о желании уйти

Мариано Диас рассчитывает сменить клуб в летнее трансферное окно. Форвард, которому в первый день августа исполнится 29 лет, сообщил «Реалу» о желании уйти. Об этом на своих страницах докладывает Marca.

Желание Диаса понятно – он хочет найти клуб, где бы мог получать гораздо больше игрового времени. За весь прошлый сезон Диас провёл на поле только 397 минут в 11 матчах. За это время Мариано успел записать на свой счёт гол и результативный пас на партнёра.

Всего за «Реал» Мариано Диас провёл 73 матча. Нападающий забил 12 голов и трижды ассистировал партнёрам.