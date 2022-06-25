Фелиш рассказал, покинет ли «Атлетико» нынешним летом

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш высказался о своём будущем.

Португальский форвард сообщил, что не покинет свою нынешнюю команду текущим летом.

«Это не обсуждается. Я в порядке и сосредоточен на «Атлетико», — приводит слова Фелиша Mais Futebol.

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему португальцу проявляет «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне Фелиш провёл в составе «матрасников» 34 матча, забив в них 10 голов и отдав пять результативных передач. Контракт нападающего с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 70 миллионов евро.