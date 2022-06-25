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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет отозвать предложение Дембеле по новому контракту

25 Июня 2022 • 15:27 Комментировать

Каталонская «Барселона» передумала продлевать контракт с полузащитником Усманом Дембеле. Согласно информации от журналиста Решада Рахмана, «сине-гранатовые» готовы отозвать своё предложение.

Напомним, что Дембеле игнорирует последнее предложение каталонской «Барселоны» о продлении контракта, о чём ранее сообщил президент клуба Жоан Лапорта. Агент футболиста ранее заявил, что ему не нравятся те условия, которые предложили «сине-гранатовые».

С другой стороны, лондонский «Челси» работает над тем, чтобы заманить Дембеле более выгодным контрактом. Согласно слухам, «синие» готовы предложить французу 8 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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