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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Жирона» хочет пускать собак на футбол

25 Июня 2022 • 14:58 Комментировать (1)

«Жирона» запрыгнула в трамвай по маршруту «Примера 2022/2023», заработав повышение в классе за счёт победы в плей-офф после финиша на шестой строчке в Сегунде. Недавно клуб подписал контракт с компанией Gosbi, изготавливающей корма для домашних животных. Теперь в «Жироне» думают о возможности прохода на стадион для собак.

«Место для всех найдётся. Стадион – семейное место, где должны уважать домашних животных», - сказал генеральный директор «Жироны» Начо Мас-Мага, которого цитирует Marca.

По словам руководителя «Жироны», идея с собаками на стадионе связана не только со спонсорским контрактом, а ещё и с сигналом о необходимости уважать животных.

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Евро-Футбол.Ру,
Жирона
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