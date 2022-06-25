​«Жирона» хочет пускать собак на футбол

«Жирона» запрыгнула в трамвай по маршруту «Примера 2022/2023», заработав повышение в классе за счёт победы в плей-офф после финиша на шестой строчке в Сегунде. Недавно клуб подписал контракт с компанией Gosbi, изготавливающей корма для домашних животных. Теперь в «Жироне» думают о возможности прохода на стадион для собак.

«Место для всех найдётся. Стадион – семейное место, где должны уважать домашних животных», - сказал генеральный директор «Жироны» Начо Мас-Мага, которого цитирует Marca.

По словам руководителя «Жироны», идея с собаками на стадионе связана не только со спонсорским контрактом, а ещё и с сигналом о необходимости уважать животных.