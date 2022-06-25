Юмтити покинет «Барселону»

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити покинет каталонский клуб текущим летом, сообщает Get French Football News.

По информации источника, интерес к 28-летнему французу проявляет «Жирона». Также не исключено, что футболист продолжит карьеру в одном из клубов итальянской Серии А.

В минувшем сезоне Юмтити провёл в составе «сине-гранатовых» один матч, в котором не отметился результативными действиями.

Действующий контракт экс-защитника сборной Франции с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро. Цвета каталонцев Юмтити защищает с 2016 года.