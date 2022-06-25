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Чемпионат Испании. Ла Лига

Испанский гранд хочет купить двух игроков «ПСЖ»

25 Июня 2022 • 11:33 Комментировать

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум, выразивший недовольство своей ролью в «ПСЖ», может перейти в другую команду этим летом. Помимо вариантов в Англии, у голландского хавбека есть предложение из испанского чемпионата.

По данным Todofichajes, заинтересованность в услугах Джорджиньо проявляет мадридский «Атлетико». «Матрасники» ведут переговоры с «ПСЖ» по Вейналдуму, а также по вингеру Паблоо Сарабии. Приобретение обоих игроков может обойтись испанскому клубу в 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Франции голландец поучаствовал в 31 поединке, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид ПСЖ Пабло Сарабия Джорджиньо Вейналдум
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