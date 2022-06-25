Экс-футболистка «Реала» раскритиковала мадридскую команду

Бывшая футболистка «Реала» София Якобссон раскритиковала мадридскую команду за обращение со своими игроками.

Якобссон сказала СОРЕ, что она поддерживает свою бывшую одноклубницу Косоваре Аслани, которая до этого заявляла о том, что в «Реале» заставляют играть с травмами. София отметила, что в мадридском клубе была абсолютно непрофессиональная среда.

«Я надеялась, что в клубе заботятся о своих спортсменках, но некоторые футболистки действительно вынуждены были играть с повреждениями», - добавила Якобссон.

Напомним, что на данный момент София Якобссон выступает за мюнхенскую «Баварию».