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Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-футболистка «Реала» раскритиковала мадридскую команду

25 Июня 2022 • 09:33 Комментировать

Бывшая футболистка «Реала» София Якобссон раскритиковала мадридскую команду за обращение со своими игроками.

Якобссон сказала СОРЕ, что она поддерживает свою бывшую одноклубницу Косоваре Аслани, которая до этого заявляла о том, что в «Реале» заставляют играть с травмами. София отметила, что в мадридском клубе была абсолютно непрофессиональная среда.

«Я надеялась, что в клубе заботятся о своих спортсменках, но некоторые футболистки действительно вынуждены были играть с повреждениями», - добавила Якобссон.

Напомним, что на данный момент София Якобссон выступает за мюнхенскую «Баварию».

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Евро-Футбол.Ру,
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