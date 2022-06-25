«Реал» приготовил новый контракт для героя полуфинала Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» намерен продлить контракт Родриго.

21-летний вингер провёл впечатляющую концовку сезона, особенно запомнившись дублем в ворота «Манчестер Сити» после выхода на замену в полуфинале Лиги чемпионов. По данным Diario AS, «Реал» предложит молодому бразильцу новый долгосрочный контракт на улучшенных условиях.

Действующее соглашение Родриго со «сливочными» рассчитано до июня 2025 года. В минувшем сезоне футболист отметился девятью голами и десятью результативными передачами, поучаствовав в 49 поединках во всех турнирах. Трансферная стоимость Родриго оценивается порталом Transfermarkt в 60 млн евро.