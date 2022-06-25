Винисиус Жуниор вышел на сцену и поразил всех своими танцевальными способностями

Он феномен не только на поле, но и на танцевальной площадке - находящийся в отпуске в родной Бразилии Винисиус Жуниор поразил своих соотечественников. Это произошло в Сан-Паулу, где Винисиус решил посетить концерт популярной местной певицы Людмиллы.

В то время как Людмилла вместе со своей подтанцовкой веселила публику, на сцену решил подняться и наш герой - изящный, одетый в ослепительный белый костюм (ну а вы какой одели бы в Бразилии?) нападающий «Реала». И тут же принялся двигаться на сцене так, словно выступает с Людмиллой и ее подтанцовкой всю свою жизнь!

Так что они там, в Бразилии, могут хорошо не только в футбол играть, но и танцевать!