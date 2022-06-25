Игуаин: «Бензема – лучший нападающий мира, он заслуживает «Золотой мяч»

Экс-форвард мадридского «Реала» Гонсало Игуаин поделился мыслями об успехах своего бывшего товарища по команде Карима Бензема.

«Я знаком с Бензема с 19 лет. Мы были конкурентами за позицию нападающего в «Реале», но всегда отлично ладили. У нас были хорошие взаимоотношения.

Меня совсем не удивляет то, что в настоящий момент Бензема является лучшим форвардом мира. Он заслуживает получить «Золотой мяч», – заявил 34-летний аргентинец, выступавший за «Реал» с 2007 по 2013 год.

Карим Бензема забил 44 мяча в 46 поединках за «Реал» в прошедшем сезоне. Француз помог «сливочным» выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу, а также стал лучшим бомбардиром обоих турниров.