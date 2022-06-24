Игуаин: «Реал» – лучший клуб в истории футбола»

Нападающий Гонсало Игуин считает мадридский «Реал» лучшим футбольным клубом в истории.

Аргентинец защищал цвета «сливочных» с 2007 по 2013 год, после чего перебрался в «Наполи». В настоящий момент 34-летний Игуаин принадлежит американскому клубу «Интер Майами».

«Реал» – лучший клуб в истории футбола. 14 побед в Лиге чемпионов говорят сами за себя. Выступление за «Реал» – высшая точка в карьере любого футболиста. Не может быть ничего более престижного», – заявил Игуаин, забивший в составе мадридцев 121 гол в 264 матчах.

Аргентинский форвард отметился двумя голами в десяти матчах текущего розыгрыша МЛС.