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Чемпионат Испании. Ла Лига

Игуаин: «Реал» – лучший клуб в истории футбола»

24 Июня 2022 • 23:36 Комментировать

Нападающий Гонсало Игуин считает мадридский «Реал» лучшим футбольным клубом в истории.

Аргентинец защищал цвета «сливочных» с 2007 по 2013 год, после чего перебрался в «Наполи». В настоящий момент 34-летний Игуаин принадлежит американскому клубу «Интер Майами».

«Реал» – лучший клуб в истории футбола. 14 побед в Лиге чемпионов говорят сами за себя. Выступление за «Реал» – высшая точка в карьере любого футболиста. Не может быть ничего более престижного», – заявил Игуаин, забивший в составе мадридцев 121 гол в 264 матчах.

Аргентинский форвард отметился двумя голами в десяти матчах текущего розыгрыша МЛС.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гонсало Игуаин
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