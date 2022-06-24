Форвард «Реала» может продолжить карьеру в Турции

Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас заинтересовал «Фенербахче».

28-летний игрок недоволен ролью резервиста в «Реале», поэтому поручил своему агенту заняться активным поиском нового клуба. По информации издания AS, интерес к Диасу проявил турецкий «Фенербахче», чей новый наставник Жорже Жезуш уже связался с «Реалом» для обсуждения возможной сделки.

Мариано Диас лишь 11 раз появился на поле в составе «сливочных» за всю прошедшую кампанию, по разу отметившись голом и голевой передачей. Его соглашение с клубом истекает следующим летом. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 6 млн евро.