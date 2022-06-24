Нападающий «Реала» Мариано Диас занимается поисками нового клуба

Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас в скором времени может сменить клуб.

28-летний футболист крайне редко получает игровую практику в первой команде «сливочных», поэтому намерен продолжить карьеру в другом месте: «Мы пытаемся найти новую команду для Мариано. Он покинет «Реал», когда нам удастся найти клуб, удовлетворяющий его потребности», – приводит Bernabeu Digital слова агента Диаса.

Мариано принял участие в 11 матчах мадридского «Реала» во всех соревнованиях прошедшего сезона, отметившись одним голом и одной голевой передачей. Контракт доминиканца истекает в следующем году.