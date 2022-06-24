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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» рассматривает форварда «Ботафого», как потенциального преемника Бензема

24 Июня 2022 • 16:08 Комментировать

«Реал» внимательно следит на 18-летним нападающим «Ботофого» Матеусом Насименто.

По информации испанского издания AS, «Реал» готовится к тому, что в ближайшие годы команда останется без нападающего Карима Бензема, которому 34 года. Источник уточнил, что, если Матеус всё-таки перейдёт в «Реал», то он будет играть за «Реал Мадрид Б» - вторую команду. Ранее такую проверку прошли Винисиус Жуниор и Родриго.

18-летний Матеус дебютировал за «Ботофого» осенью 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии футболист сыграл уже 18 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отметился результативной передачей.  


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Евро-Футбол.Ру,
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