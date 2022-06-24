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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» нашёл замену Карвахалю

24 Июня 2022 • 15:51 Комментировать

Крайний защитник Альваро Одриосола получит ещё один шанс проявить себя в «Реале», пишет Fichajes.

26-летний Одриосола провёл прошлый сезон в аренде в «Фиорентине». Его выступление за «фиалок» было настолько убедительным, что «сливочные» приняли решение предоставить ему место в своём новом проекте. Испанец станет основной заменой защитнику Дани Карвахалю, у которого в последние годы не было конкретной замены.

Контракт Одриосолы с «Реалом» рассчитан до 2024 года. Если он не оправдает ожидания боссов «королевского» клуба, то навсегда попрощается с Мадридом. В сезоне-2021/22 испанец сыграл 27 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, забил один мяч и отметился голевой передачей.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фиорентина Ла Лига Дани Карвахаль Альваро Одриосола
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