«Севилья» поборется с «Реалом» за звёздного аргентинского нападающего

Нападающий Пауло Дибала, распрощавшийся с туринским «Ювентусом», получил предложение от очередного европейского клуба. На это раз об интересе к звездному аргентинцу заявила «Севилья», информирует Todofichajes.

Андалусийцы готовы подписать с игроком долгосрочный трудовой договор. «Севилья» рассчитывает подписать Пауло для усиления перед участием в Лиге чемпионов. Испанский клуб готов побороться за нападающего с миланским «Интером» и мадридским «Реалом».

Дибала достанется новому клубу бесплатно, поскольку сейчас пребывает в статусе свободного агента.

За «Ювентус» он выступал с 2015 года. В прошлом сезоне форвард забил десять голов и отдал пять ассистов в 29 играх Серии А.