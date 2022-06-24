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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле хочет остаться в «Барселоне», но есть одна проблема

24 Июня 2022 • 12:57 Комментировать (1)

Полузащитник каталонской «Барселоны» Усман Дембеле хотел бы остаться в клубе, но этому может помешать одна проблема. Согласно информации от Mundo Deportivo, француз не намерен соглашаться на условия, которые предлагает ему руководство.

Сейчас Дембеле находится в отпуске и одновременно размышляет о своём будущем. Вторым претендентом на француза является лондонский «Челси», тогда как «ПСЖ» уже окончательно выбыл из гонки.

Напомним, что Дембеле в прошлом сезоне являлся самым высокооплачиваемым футболистом «Барселоны». Игрок готов пойти на понижение зарплаты, но не настолько, насколько того хочет руководство.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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