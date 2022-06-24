«Вильярреал» подписал форварда «Леванте»

«Вильярреал» подписал соглашение с опытным испанским нападающим «Леванте» Хосе Луисом Моралесом.

Как сообщает пресс-служба «жёлтой субмарины», 34-летний испанский футболист заключит с командой Унаи Эмери двухлетнее соглашение. Форвард с 2013 года выступал за основную команду «Леванте». Моралес также защищал цвета «Эйбара». Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в четыре миллиона евро.

В прошедшем сезоне Хосе Луис Моралес провёл в испанском чемпионате в составе «Леванте» 35 поединков, в которых отметился 13 забитыми мячами и семью ассистами.