«ПСЖ» и «Барселона» поздравили Месси

В пятницу, 24 июня, свой день рождения празднует один из лучших футболистов современности Лионель Месси. Сегодня аргентинской звезде исполнилось 35 лет.

В стороне от круглой даты аргентинца не остались «ПСЖ» и «Барселона». Парижане и каталонцы поздравили с праздником Лионеля посредством социальных сетей.

Напомним, что Месси выступал долгое время за «сине-гранатовых», но летом прошлого года был вынужден покинуть клуб из-за финансовых трудностей. Аргентинец принял решение присоединиться к «ПСЖ», заключив с французами двухлетнее соглашение.

В прошлом сезоне Лиги 1 Лео сыграл 26 поединков, отметившись шестью забитыми мячами и 14 голевыми передачами.