Карвахаль назван неоспоримого фаворита на «Золотой мяч»

Латераль мадридского «Реала» Дани Карвахаль поделился мнением о своем одноклубнике Кариме Бензема. По мнению испанского защитника, французский нападающий должен стать обладателем «Золотого мяча».

«Не знаю человека, у которого есть сомнения, что Карим получит «Золотой мяч». Все остальные претенденты далеко позади Бензема. Он провел отличный сезон и внес огромный вклад в успех «Реала», - приводит слова Карвахаля AS.

При помощи Бензема мадридский гранд в прошлом сезоне выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. На счету нападающего 44 забитых мяча и 15 голевых передач в 46 поединках во всех турнирах.