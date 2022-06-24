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Чемпионат Испании. Ла Лига

Карвахаль назван неоспоримого фаворита на «Золотой мяч»

24 Июня 2022 • 12:12 Комментировать

Латераль мадридского «Реала» Дани Карвахаль поделился мнением о своем одноклубнике Кариме Бензема. По мнению испанского защитника, французский нападающий должен стать обладателем «Золотого мяча».

«Не знаю человека, у которого есть сомнения, что Карим получит «Золотой мяч». Все остальные претенденты далеко позади Бензема. Он провел отличный сезон и внес огромный вклад в успех «Реала», - приводит слова Карвахаля AS.

При помощи Бензема мадридский гранд в прошлом сезоне выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. На счету нападающего 44 забитых мяча и 15 голевых передач в 46 поединках во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Дани Карвахаль
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