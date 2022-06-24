«Атлетико» сделал предложение по вингеру «ПСЖ»

Испанский полузащитник Пабло Сарабия близок к возвращению на родину. Интерес к игроку «ПСЖ» проявляет мадридский «Атлетико».

Согласно информации Estadio Deportivo, руководство «матрасников» сделало предложение парижанам по трансферу 30-летнего исполнителя. Мадридский клуб намерен арендовать Сарабию на весь следующий сезон, после чего оформит его выкуп.

В сезоне-2021/2022 Пабло выступал на правах аренды за португальский «Спортинг». Полузащитник отметился 15 забитыми мячами (пять – с пенальти) и шестью результативными передачами в 29 поединках португальского чемпионата.