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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» сделал предложение по вингеру «ПСЖ»

24 Июня 2022 • 10:08 Комментировать

Испанский полузащитник Пабло Сарабия близок к возвращению на родину. Интерес к игроку «ПСЖ» проявляет мадридский «Атлетико».

Согласно информации Estadio Deportivo, руководство «матрасников» сделало предложение парижанам по трансферу 30-летнего исполнителя. Мадридский клуб намерен арендовать Сарабию на весь следующий сезон, после чего оформит его выкуп.

В сезоне-2021/2022 Пабло выступал на правах аренды за португальский «Спортинг». Полузащитник отметился 15 забитыми мячами (пять – с пенальти) и шестью результативными передачами в 29 поединках португальского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид ПСЖ Пабло Сарабия
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