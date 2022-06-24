Вице-чемпион Франции отказался от трансфера защитника «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле оказался не нужен даже вице-чемпионам Франции. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, «Марсель» отказался от идеи приобретения футболиста.

По сведениям источника, у «провансальцев» в данный момент другие цели на усиление центра обороны. Напомним, клуб ранее покинул арендованный защитник Вильям Салиба, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу».

Отмечается, что руководство «Барселоны» этим летом готово отпустить Ленгле в другую команду. Защитник проигрывает конкуренцию Жерару Пике и Рональду Араухо, а в скором времени в команду должен подтянуться Андреас Кристенсен, который подпишет контракт на правах свободного агента.