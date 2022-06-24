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Чемпионат Испании. Ла Лига

Луис Суарес дал ответ «Барселоне»

24 Июня 2022 • 09:43 Комментировать

Каталонская «Барселона» не смогла договориться с уругвайским нападающим Луисом Суаресом о возвращении. Игрок сейчас находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с мадридским «Атлетико».

По сообщениям Sport.es, «сине-гранатовые» попросили 35-летнего голеадора подождать до августа, пообещав подписать его в случае провала с Робертом Левандовски. Но Суареса не устроила роль резервного варианта, и он отказался. Сейчас Луис выбирает между «Ривер Плейт», «Вильярреалом» и «Севильей».

Напомним, что в составе «Барселоны» уругваец выступал с 2014 по 2020 год. Последние два сезона он провел за «матрасников».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Луис Суарес
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