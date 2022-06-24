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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» нашёл себе нового звёздного форварда

24 Июня 2022 • 07:07 Комментировать (1)

Аргентинский нападающий Пауло Дибала может на правах свободного агента этим летом перебраться в мадридский «Реал».

По информации Tuttosport, мадридская команда проявляет большой интерес к 28-летнему аргентинскому футболисту, который может заменить Марко Асенсио. Испанский полузащитник в ближайшее время может перебраться в «Ливерпуль». Стоит отметить, что в услугах Дибалы также очень заинтересован миланский «Интер».

В прошлом сезоне Пауло Дибала провёл в итальянском чемпионате в составе «Ювентуса» 29 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью ассистами.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Пауло Дибала
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