Каталонское дерби состоится 31 декабря

Каталонское дерби в этом году состоится в пятнадцатом туре Ла Лиги, речь идет о матче между «Барселоной» и «Эспаньолом». Это случится через десять дней после того, как в финальном матче чемпионата мира выяснится, кто завоюет Кубок мира. Именно из-за чемпионата мира в испанской Ла Лиге будет нетрадиционный график - обычно в преддверии Рождества и Нового года игры в испанском чемпионате не проводятся.

В прошлом году «Барселона» выиграла у «Эспаньола» в первом круге, а во второй половине чемпионата фаворит едва ушел от поражения в добавленное время благодаря голу нидерландского нападающего Люка де Йонга.