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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» нашла бесплатную альтернативу Левандовски

23 Июня 2022 • 16:51 Комментировать

Каталонская «Барселона» заинтересована в возвращении на «Камп Ноу» своего бывшего форварда Луиса Суареса, утверждает Diario Sport.

По сведениям испанских журналистов, представители «сине-гранатовых» связались с агентом 35-летнего бомбардира и обсудили детали потенциального трансфера. При этом каталонцы сразу обозначили, что Суарес является для них запасных вариантом. «Барселона» конкретизирует переговоры по Луису, если не сумеет договориться с Робертом Левандовски.

Уругваец выступал за каталонцев с 2014 по 2020 год. Вместе с «Барселоной» форвард четыре раза становился чемпионом Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Луис Суарес Роберт Левандовски
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