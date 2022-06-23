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Чемпионат Испании. Ла Лига

Зидан выбрал обладателя «Золотого мяча»

23 Июня 2022 • 12:53 Комментировать

Экс-тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о сезоне нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема.

«Меня совершенно не удивило его выступление в прошлом сезоне. Я знал, на что способен Бензема. Хочу, чтобы Кариму вручили «Золотой мяч». Многие согласны со мной. Он заслужил эту награду», - приводит слова французского специалиста Lequipe.

Бензема сыграл за «Реал» 34 матча в прошлом сезоне, записав на свой счет 27 забитых мячей и 12 результативных передач. Вместе с «королевским клубом» 34-летний бомбардир стал чемпионом Ла Лиги и триумфатором Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Зинедин Зидан
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