Экс-нападающий «Барселоны» близок к трансферу в МЛС

Воспитанник каталонской «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади, ныне выступающий за «Севилью», может покинуть испанский чемпионат и продолжить карьеру за океаном.

Согласно данным журналистов Todofichajes, заинтересованность в услугах 26-летнего нападающего проявляют в МЛС. Предложить трудовое соглашение Муниру готов «Лос-Анджелес». Калифорнийский клуб предложит «Севилье» четыре миллиона евро за трансфер Эль-Хаддади. С самим форвардом будет подписан контракт с окладом в размере 2,3 миллиона в год.

Переговоры находятся в продвинутой стадии, о сделке может быть объявлено в ближайшее время.