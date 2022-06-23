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Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-нападающий «Барселоны» близок к трансферу в МЛС

23 Июня 2022 • 12:45 Комментировать

Воспитанник каталонской «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади, ныне выступающий за «Севилью», может покинуть испанский чемпионат и продолжить карьеру за океаном.

Согласно данным журналистов Todofichajes, заинтересованность в услугах 26-летнего нападающего проявляют в МЛС. Предложить трудовое соглашение Муниру готов «Лос-Анджелес». Калифорнийский клуб предложит «Севилье» четыре миллиона евро за трансфер Эль-Хаддади. С самим форвардом будет подписан контракт с окладом в размере 2,3 миллиона в год.

Переговоры находятся в продвинутой стадии, о сделке может быть объявлено в ближайшее время.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Мунир Эль-Хаддади Лос-Анджелес
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