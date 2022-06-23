Дембеле выбирает из четырёх топ-клубов

Французский вингер Усман Дембеле имеет несколько вариантов продолжения карьеры, информирует газета Marca. Помимо каталонской «Барселоны», предложившей игроку новый контракт, в услугах полузащитника заинтересованы лондонский «Челси», мюнхенская «Бавария» и «ПСЖ».

Дембеле пока не принял окончательного решения о своем будущем. Француз взял время на раздумья, после чего окончательно определится с местом продолжения карьеры.

Ранее СМИ сообщали, что Усман склоняется к пролонгации сотрудничества с «сине-гранатовыми».

В прошлом сезоне Дембеле забил два гола и отдал 13 ассистов в 32 поединках за «Барселону».