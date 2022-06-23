«Реал» нашёл замену Бензема во Франции

20-летний французский центрфорвард Уго Экитике попал в сферу интересов мадридского «Реала». Согласно информации журналистов Lequipe, боссы «королевского клуба» готовы перехватить перспективного игрока у «Ньюкасла».

Согласно сообщениям источника, «Реймс», владеющий правами на Экитике, требует за его трансфер 30 миллионов евро. Мадридская сторона готова потратить такие деньги на возможного сменщика Карима Бензема.

В сезоне-2021/2022 нападающий принял участие в 24 матчах французской Лиги 1, записав на свой счет десять забитых мячей (один – с пенальти) и три голевые передачи.