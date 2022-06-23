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Экс-претендент на пост президента «Барселоны»: «Трансферов не будет - клуб пускает пыль»

23 Июня 2022 • 08:45 Комментировать

Экс-претендент на пост президента «Барселоны» Тони Фрейша отреагировал на новости о приходе новых звездных футболистов в каталонский клуб. Функционер довольно скептически высказался об этом.

«Вы разве до сих пор не поняли, что этих игроков не будет в «Барсе». Они никого не подпишут. Руководство клуба пускает пыль в глаза. Все их слова противоречат действительности. Хочу предупредить болельщиков, что трансферов не будет. «Барса» сейчас создает иллюзию», - приводит слова Фрейши Cadena Cope.

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» нацелены подписать нападающего Роберта Левандовски, полузащитника Бернарду Силву и защитнику Жюля Кунде.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Тони Фрейша
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