Экс-игрок сборной Бразилии назвал одного из кандидатов на «Золотой мяч» 2023 года

Бывший футболист бразильской сборной Ривалдо в разговоре с журналистами рассказал, кто может выиграть «Золотой мяч» в следующем году.

Ривалдо сказал Lance, что в прошлом сезоне здорово прибавил Винисиус Жуниор, который стал ещё опаснее у чужих ворот. Экс-игрок отметил, что уже в следующем году форвард «Реала» вполне сможет претендовать на «Золотой мяч».

«Я не считаю, что он чем-то уступает Килиану Мбаппе или Кевину де Брейне», - добавил Ривалдо.

Напомним, что в этом сезоне Винисиус Жуниор провёл в испанском чемпионате 35 поединков, в которых отметился 17 забитыми мячами и десятью ассистами.