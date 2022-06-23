Карвахаль посоветовал болельщикам «Реала» заранее закупиться билетами на финал следующей Лиги чемпионов

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль уверен в силе своей команды.

«Сливочные» триумфально завершили минувший розыгрыш Лиги чемпионов, минимально обыграв «Ливерпуль» в парижском финале. По словам Карвахаля, на этом успехи «Реала» не закончатся: «Я призываю наших болельщиков закупиться билетами на стамбульский финал предстоящей Лиги чемпионов. Мы попытаемся снова попасть туда», – заявил в интервью Diario AS 30-летний испанец.

Дани Карвахаль провёл 35 матчей за «Реал» в прошедшем сезоне. На его счету один гол и четыре результативные передачи. Контракт правого защитника рассчитан до 2025 года.