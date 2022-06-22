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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хоакин рассказал, как наложил вето на переход Холанна в «Бетис»

22 Июня 2022 • 23:32 Комментировать

Норвежский нападающий Эрлинг Холанн перебрался в «Манчестер Сити» - один из самых богатых клубов Европы. Но еще недавно он рассматривал и предложения из скромных клубов - но и там не все были готовы принять его в состав.

Так, если верить Хоакину, ветерану «Бетиса», Холанн собирался перейти в «Бетис», однако испанский ветеран не позволил ему сделать этого. Они встретились на отдыхе, и Хоакин тут же устроил из этого историю.

- Я ему сказал, что нет места... Может, через год, - написал в социальной сети Хоакин, сопроводив публикацию совместной фотографией с Холанном.

Насколько же правдива эта история, судить Вам...

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Евро-Футбол.Ру,
Хоакин Эрлинг Холанн
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