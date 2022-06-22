«Барселона» и «Марсель» не ведут переговоров по Пьяничу

Информация о возможном переходе полузащитника Миралема Пьянича из «Барселоны» в «Марсель» не нашла подтверждения.

По слухам, 32-летний хавбек мог оказаться в «Марселе», так как на него не рассчитывают в «Барселоне». Сведения опроверг авторитетный инсайдер Фабрицио Романо: согласно его данным, переговоров между «Барселоной» и «Марселем» не было. Более того, в настоящий момент Пьянич даже не является трансферной целью вице-чемпионов Франции.

Миралем Пьянич провёл минувший сезон в «Бешикташе» на правах аренды, отметившись двумя результативными передачами в 20 поединках чемпионата Турции. Контракт боснийца с «Барселоной» рассчитан до 2024 года.