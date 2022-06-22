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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» намерен арендовать молодого полузащитника мадридского «Реала»

22 Июня 2022 • 21:47 Комментировать (1)

Футболист мадридского «Реала» Такефуса Кубо заинтересовал клуб испанской Ла Лиги.

Японец пополнил ряды «сливочных» в 2019 году, но с тех пор уже четырежды уходил в аренду в различные испанские клубы. Судя по всему, то же самое произойдёт и этим летом: как сообщает Diario AS, интерес к Кубо проявляет «Реал Сосьедад», который в ближайшее время попытается оформить аренду 21-летнего атакующего хавбека.

В прошедшем сезоне японец выступал за «Мальорку», в составе которой провёл 30 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Реал Сосьедад Такефуса Кубо
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