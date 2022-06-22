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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле хочет остаться в «Барселоне», но теперь Хави ставит свои условия

22 Июня 2022 • 20:01 Комментировать

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле хочет сохранить своё место в клубе, об этом он сообщил главному тренеру Хави Эрнандесу.

По информации Mundo Deportivo, Дембеле сказал Хави, что не намерен покидать каталонский клуб, но наставник ответил, что руководство не будет делать новое предложение игроку, нужно принять те условия, которые ранее были предложены.

Напомним, что «Барселона» несколько раз заявляла о том, что Дембеле был предложен новый трудовой договор, но футболист дос их пор не дал никакого ответа. Текущее соглашение 25-летнего нападающего с испанкой командой истекает 30 июня этого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Усман Дембеле
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