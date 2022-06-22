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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави выберет новичка для «Барселоны» из двух элитных игроков

22 Июня 2022 • 18:22 Комментировать (1)

Руководство каталонской «Барселоны» поставило главного тренера команды Хави Эрнандеса перед сложным выбором. «Сине-гранатовые» не могут выполнить просьбу тренера о подписании нападающего Роберта Левандовски и полузащитника Бернарду Силвы, сообщает Todofichajes.

Дело в том, что оформить обе сделки каталонцам не даст финансовый фэйр-плей. В связи с этим, клуб вынужден выбрать одну цель, на которой сконцентрирует свое внимание. Окончательный выбор будет за Хави.

Более реальной выглядит сделка по Силве, поскольку Левандовски не хочет отпускать «Бавария». Трансфер Бернарду обойдется каталонцам примерно в 85 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Роберт Левандовски Бернарду Силва
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