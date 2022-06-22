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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» пока не может договориться с Гави

22 Июня 2022 • 18:04 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Гави всё ещё не продлил трудовой договор с каталонским клубом.

По информации Mundo Deportivo, сегодня, 22 июня, прошла очередная встреча между руководством «Барселоны» и агентом футболиста Иваном де ла Пенья. Отмечается, что переговоры идут в правильном направлении. Новая встреча между сторонами может состояться уже на следующей неделе.

17-летний полузащитник в минувшем сезоне принял участие в 47 матчах, в которых забил два гола и сделал шесть результативных передач во всех турнирах. Нынешний трудовой договор Гави с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Иван Де Ла Пенья Гави
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