«Барселона» пока не может договориться с Гави

Полузащитник «Барселоны» Гави всё ещё не продлил трудовой договор с каталонским клубом.

По информации Mundo Deportivo, сегодня, 22 июня, прошла очередная встреча между руководством «Барселоны» и агентом футболиста Иваном де ла Пенья. Отмечается, что переговоры идут в правильном направлении. Новая встреча между сторонами может состояться уже на следующей неделе.

17-летний полузащитник в минувшем сезоне принял участие в 47 матчах, в которых забил два гола и сделал шесть результативных передач во всех турнирах. Нынешний трудовой договор Гави с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2023 года.