Дембеле останется в «Барселоне»

Каталонская «Барселона» близка к тому, чтобы сохранить в своем составе французского вингера Усмана Дембеле. Согласно сведениям журналиста Хави Мигеля, стороны после изнурительных переговоров пришли к единому целому.

По словам инсайдера, «сине-гранатовые» находятся в шаге от новой сделки с 25-летним футболистом, на которого претендовали лондонский «Челси», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Дембеле перебрался в «Барселону» в августе 2017 года из дортмундской «Боруссии». Его действующий контракт с «сине-гранатовыми» истекает в конце текущего месяца.

В минувшем сезоне Усман отметился двумя голами и 13 ассистами в 32 встречах за каталонцев.