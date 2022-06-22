«Атлетико» нашёл усиление в «ПСЖ»

Полузащитник Пабло Сарабия, правами на которого владеет французский «ПСЖ», может продолжить карьеру в испанском топ-клубе. Об этом рапортуют журналисты RMC Sport.

Интерес к 30-летнему футболисту проявляет мадридский «Атлетико». «Матрасники» намерены арендовать Сарабию на следующий сезон с правом последующего выкупа. Парижане готовы отпустить Пабло и выплачивать часть его заработной платы.

Контракт полузащитника с «ПСЖ» рассчитан до середины 2024 года. Игрок пополнил ряды команды в 2019 году.

Прошлый сезон Сарабия провел на правах аренды за лиссабонский «Спортинг».