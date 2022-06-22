Гави в шаге от продления контракта с «Барселоной»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави находится в шаге от продления контракта с «сине-гранатовыми». Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, сделка близится к своему завершению.

По сведениям источника, на последней встрече между «Барселоной» и Гави стороны впритык приблизились к достижению соглашения. Агент футболиста Иван де ла Пенья остался доволен условиями, которые предложили «сине-гранатовые».

Напомним, что действующий контракт Гави с каталонской «Барселоной» истекает по окончанию следующего сезона. По новому соглашению сумма отступных за футболиста вырастет с 50 миллионов евро до одного миллиарда.