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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гави в шаге от продления контракта с «Барселоной»

22 Июня 2022 • 15:37 Комментировать

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави находится в шаге от продления контракта с «сине-гранатовыми». Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, сделка близится к своему завершению.

По сведениям источника, на последней встрече между «Барселоной» и Гави стороны впритык приблизились к достижению соглашения. Агент футболиста Иван де ла Пенья остался доволен условиями, которые предложили «сине-гранатовые».

Напомним, что действующий контракт Гави с каталонской «Барселоной» истекает по окончанию следующего сезона. По новому соглашению сумма отступных за футболиста вырастет с 50 миллионов евро до одного миллиарда.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави
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