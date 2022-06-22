Пике, которого бросила Шакира, был замечен с новой девушкой

Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике, который из-за измены расстался с певицей Шакирой, был замечен в компании новой девушки в одном из ресторанов Стокгольма.

Херард прибыл в шведскую столицу для участия в мероприятии Brilliant Minds. Во время церемонии его заметили в компании неизвестной блондинки.

О расставании звездного футболиста с Шакирой было объявлено в начале текущего месяца. Поп-исполнительница бросила игрока из-за неверности. Пара находилась вместе на протяжении 11 лет. Пике и Шакира имеют двух детей.

В прошлом сезоне Херард сыграл за «Барсу» 39 матчей и забил три мяча.