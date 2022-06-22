Рюдигер: «Ни разу не слышал ничего плохого о «Реале»

Немецкий защитник Антонио Рюдигер, пополнивший ряды мадридского «Реала» этим летом, поделился мнением о «королевском клубе».

«Я редко общался с Тони Кроосом о «Реале», больше по этому поводу разговаривал с Ковачичем. Матео многое мне рассказал, ведь хорошо дружит с Лукой Модричем. Он сказал: «Переходи в «Реал» и наслаждайся. Тебе все понравится». Могу заявить, что я ни разу не слышал ничего плохого об этом клубе», - приводит слова Рюдигера пресс-служба мадридского клуба.

29-летний Рюдигер перешел в «Реал» из лондонского «Челси» на правах свободного агента. Он заключил со «сливочными» контракт на четыре года.