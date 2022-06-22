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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Райо Вальекано» не сможет удовлетворить финансовые запросы Кавани

22 Июня 2022 • 09:07 Комментировать

Руководители «Райо Вальекано» не договорились с опытным уругвайским форвардом Эдинсоном Кавани по поводу условий личного соглашения.

По информации издания Marca, 35-летний уругвайский футболист мог перебраться в испанскую команду на правах свободного агента, но Кавани хотел получать около четырёх миллионов евро в год. Боссы «Райо Вальекано» не готовы платить опытному форварду такую зарплату, так что переговоры зашли в тупик.

Напомним, что в прошлом сезоне Эдинсон Кавани выступал в «Манчестер Юнайтед». В АПЛ уругваец провёл 15 поединков, в которых забил два мяча и сделал одну передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Эдинсон Кавани Райо Вальекано
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