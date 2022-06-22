«Райо Вальекано» не сможет удовлетворить финансовые запросы Кавани

Руководители «Райо Вальекано» не договорились с опытным уругвайским форвардом Эдинсоном Кавани по поводу условий личного соглашения.

По информации издания Marca, 35-летний уругвайский футболист мог перебраться в испанскую команду на правах свободного агента, но Кавани хотел получать около четырёх миллионов евро в год. Боссы «Райо Вальекано» не готовы платить опытному форварду такую зарплату, так что переговоры зашли в тупик.

Напомним, что в прошлом сезоне Эдинсон Кавани выступал в «Манчестер Юнайтед». В АПЛ уругваец провёл 15 поединков, в которых забил два мяча и сделал одну передачу.