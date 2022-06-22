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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может продать одного из нападающих

22 Июня 2022 • 08:46 Комментировать

Португальский нападающий Франсишку Тринкан не заиграл в каталонской «Барселоне» и задумался над уходом из клуба. Как информирует The Portugal Record, 21-летний форвард намерен вернуться к себе на родину. Тринкан хотел бы присоединиться к лиссабонскому «Спортингу».

В свою очередь «Барселона» не против продажи Тринкана. «Сине-гранатовые» хотят поправить свое финансовое положение за счет трансфера нападающего.

В прошлом сезоне Тринкан выступал за английский «Вулверхэмптон» на правах аренды. Португалец сыграл 28 матчей в Премьер-лиге, забил два гола и отдал результативный пас.

Срок действия контракта Франсишку с «Барселоной» рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Франсишку Тринкан
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