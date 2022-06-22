Президент «ПСЖ» предложил «Реалу» отказаться от Лиги чемпионов

Глава французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на высказывание своего коллеги из мадридского «Реала» Флорентино Переса о том, что проект Суперлиги Европы по-прежнему жив.

«Для нас этот проект давно мертв. Для меня странно, что «Реал» выиграл Лигу чемпионов, бурно это отмечал, но при этом готов пожертвовать турниром. Если они чем-то недовольны, пусть не играют в Лиге чемпионов.

Я считаю этот турнир лучшим в мире, поэтому не могу понять, почему в Мадриде хотят запуска Суперлиги. Для меня она уже мертва», - цитирует руководителя газета Marca.

«Реал» стал триумфатором минувшего розыгрыша Лиги чемпионов. В финальном матче подопечные Карло Анчелотти одолели «Ливерпуль» (1:0).