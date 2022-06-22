Кавани может продолжить карьеру в Ла Лиге

Опытный уругвайский нападающий Эдинсон Кавани может подписать соглашение с испанским клубом «Райо Вальекано».

По информации издания Marca, 35-летний уругвайский футболист может перебраться в «Райо Вальекано» и стать партнёром колумбийского форварда Радамеля Фалькао. Пока испанский клуб не может договориться с опытным уругвайцем по поводу зарплаты, так как в «Райо» Кавани будет получать почти в два раза меньше, чем в «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне Эдинсон Кавани провёл в английском чемпионате в составе «красных дьяволов» 15 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.