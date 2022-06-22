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Чемпионат Испании. Ла Лига

Аль-Хелаифи раскритиковал чемпионат Испании

22 Июня 2022 • 01:12 Комментировать

Президент парижского «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи не стал лезть за словом в карман в ответ на критику со стороны руководителя испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса, который выразил свое недовольство подходом таких клубов как «ПСЖ» или «Манчестер Сити», часто называемых денежными мешками.

Более того, Ла Лига даже намерена официально пожаловаться на «ПСЖ» за нарушения правил финансового фэйр-плей. Аль-Хелаифи в ответ также постарался быть язвительным.

- Тебас? Я вообще не знаю, кто это. Пусть о своем чемпионате печется, потому что испанский чемпионат умирает. Не надо читать нотации людям, - цитирует президента «ПСЖ» испанское издание Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Хавьер Тебас
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